Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına başlatılan ''Casusluk'' soruşturması üzerine değerlendirmelerde bulundu. Özcan mevcut iddiaların saçma sapan olduğunu nitelendirdi.

Belediyelerin elinde su abonelikleri, emlak vergileri, iş yeri ruhsatları gibi verilerin olduğunu belirten Özcan, "Bunlar güncel veriler bile değil, Bolu Belediyesi 50 yıldır su aboneliği yapıyor. Çoğu su kaydımızda cep telefonu numarası, TC numarası bile yok. Bu diğer belediyeler içinde geçerli" dedi.

Doğalgaz firmalarının bile mevcut belediyelerden daha güncel verilere sahip olduğunu dile getiren Özcan, "Belediyelerin bu verileriyle casusluk yapıldığını iddia etmek akıl karı değil" ifadelerini kullandı.

Belediyenin hiç bir verisinde şahısların özel kişisel verilerinin bulunmadığını aktaran Özcan, "Belediye'nin hiç bir verisinde şurada MİT mensubu oturuyor, şurada askeri görevli var diye tutulan bir kayıt falan yok" diyerek önemli kişilerin ifşa edilecek kayıtların olmadığını aktardı.