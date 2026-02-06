Beşiktaş Marsilya'dan 29 yaşındaki Panamalı sağ bek Amir Murillo'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş'tan son gün atağı: Murillo transferi de bitti - Resim : 1

BEŞİKTAŞ MURILLO TRANSFERİNİ TAMAMLADI

Her konuda anlaşmaya varılan tecrübeli savunmacı gün içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş Agbadou transferini sonunda bitirdi: İstanbul'a geliyorBeşiktaş Agbadou transferini sonunda bitirdi: İstanbul'a geliyorSpor

SON GÜNDE SAVUNMA HATTINA İKİ ÖNEMLİ TAKVİYE

Bu sezon Marsilya formasıyla 24 maça çıkan ve 2 gol, 4 asistlik performans sergileyen Murillo, Agbadou ile birlikte transferin son gününde Beşiktaş'ın savunma hattını güçlendirecek.