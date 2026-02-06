Beşiktaş Marsilya'dan 29 yaşındaki Panamalı sağ bek Amir Murillo'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

BEŞİKTAŞ MURILLO TRANSFERİNİ TAMAMLADI

Her konuda anlaşmaya varılan tecrübeli savunmacı gün içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak.

SON GÜNDE SAVUNMA HATTINA İKİ ÖNEMLİ TAKVİYE

Bu sezon Marsilya formasıyla 24 maça çıkan ve 2 gol, 4 asistlik performans sergileyen Murillo, Agbadou ile birlikte transferin son gününde Beşiktaş'ın savunma hattını güçlendirecek.