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Kaynak: Haber Merkezi

SPK Başkanı Mahmut Sütcü ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in peş peşe görevden ayrılmasının ardından AK Partili Şamil Tayyar'dan yorum geldi. Kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla alındığını ifade eden Tayyar, sürecin devam edeceğini vurgulayarak "Başka gidecekler de var" mesajı verdi.

EKONOMİDE ÜST DÜZEY AYRILIK DALGASI

Sermaye piyasalarını sarsan fon tartışmalarının gölgesinde ekonomi yönetiminde kritik gelişmeler yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü görevinden istifa ederken, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise emeklilik dilekçesini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sundu.

"DOĞRU AMA GEÇ KALINMIŞ BİR ADIM"

Peş peşe gelen ayrılık kararlarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, yaşananları "doğru fakat gecikmiş hamleler" olarak yorumladı. Fon skandalıyla gündeme gelen isimlerin vedasının doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştiğini öne süren Tayyar, bürokrasiye dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"KÜLLİYE'DEN TALİMAT BEKLEMEDEN VEDA ETMELİLER"

Süreçte yeni istifaların kapıda olduğunu işaret eden Şamil Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Başka gidecekler de var. Hiç uzatmadan, Külliye’den talimat beklemeden veda etseler iyi olur, artık orada oturamazlar. Bu toplumsal rüzgar karşısında hiç kimse duramaz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da korumaz."