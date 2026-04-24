Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Şam’daki Al-Fayhaa Hall’un açılışında sahnelenen dans gösterisi ve şarkılarla ilgili kamuoyunda oluşan tartışmalara dair açıklamalarda bulundu. Etkinliğe katılımın önceden planlanmadığını ifade eden Şara, program yoğunluğu nedeniyle hazırlık sürecinde olduklarını belirtti.

DAVET SON ANDA GELDİ

Şara, “Bu etkinliğe katılmak ya da ziyaret etmek programımızda yoktu. Körfez ülkelerine yapacağımız seyahate hazırlanıyorduk. Program yoğundu ve iyi hazırlık gerektiriyordu” dedi. Davetin etkinlikten yaklaşık yarım saat önce ulaştığını vurgulayan Şara, “Bu yüzden geç geldik” diye konuştu.

“BEN DE ŞAŞIRDIM”

Etkinliğin içeriğine dair önceden bilgi sahibi olmadığını dile getiren Şara, “Etkinliğin programını bilmiyorduk. Gösteri karşısında ben de biraz şaşırdım” ifadelerini kullandı.

“BELİRLİ BİR MESAJ GÖREMEDİM”

Ulusal organizasyonların içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şara, “Böyle günlerde yapılan kutlamalar anlam taşımalı ve bölgenin gelenekleriyle bağlantılı olmalı. Bu tür faaliyetler bir kültürü yansıtmalı ve bir mesaj vermeli. Ben orada belirli bir mesaj görmedim” dedi.

KÜLTÜREL VURGU VE TALİMAT

Toplumdan gelen tepkilere saygı duyduğunu belirten Şara, “Halkın gözlemlerine ve eleştirilerine büyük saygı duyuyorum” dedi. Şara, “Ulusal etkinliklerin amaç taşıyan, Suriye’nin örf, adet ve kültürüne bağlı organizasyonlar olması yönünde talimat verdik” ifadelerini kullandı.