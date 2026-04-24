Emekli ve memur maaşlarında Temmuz ayında yapılacak artış için geri sayım sürerken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun Show TV ekranlarında kritik hesaplamaları paylaştı.
En düşük emekli maaşının yeni rakamını açıkladı: SGK uzmanı Özgür Erdursun hesapladı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan milyonları ilgilendiren "enflasyon farkı" hesabı geldi. 6 aylık enflasyon farkının yüzde 15 civarında kalacağını öngören Erdursun, bu hesapla 20 bin TL olan en düşük emekli aylığının ek bir müdahale olmazsa 23 bin TL’ye yükseleceğini belirtti.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Geçen yılın enflasyon verileriyle bu yılı kıyaslayan Erdursun, Mayıs ve Haziran aylarında enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini öngörerek yüzde 15 seviyesine işaret etti.
Geçen yılın ilk 3 ayıyla bu yılın ilk 3 ayının benzer bir seyir izlediğini (%10) belirten Erdursun, önümüzdeki aylara dair şu öngörüde bulundu:
"Geçen yıl Mayıs'ta 1.53, Haziran'da 1.37 enflasyon açıklanmıştı. Bu yıl Mayıs ve Haziran aylarında daha düşük rakamlar bekliyoruz. Toplamda 6 aylık enflasyon farkının %15 civarında kalacağını düşünüyoruz."
Mevcut durumda 20 bin TL olan en düşük emekli aylığına dair hesaplamasını paylaşan Erdursun, ekstra bir müdahale gelmediği takdirde rakamı verdi. Erdursun, en düşük maaşın 20 bin TL’den 23 bin TL’ye geleceğini söyledi.
Erdursun, bu rakamın sadece enflasyon farkı olduğunu; hükümetin refah payı, seyyanen artış veya intibak gibi ek iyileştirmeler yapabileceğini de sözlerine ekledi.
Erdursun, memur ve memur emeklileri için hesaplama yönteminin farklı olduğunu vurgulayarak "4 puanlık" farka dikkat çekti.
Erdursun şu ifadeleri kullandı:
“Ocak ayında yüzde 11 toplu sözleşme zammı alan memurlar için hesaplama yapılırken bu oran düşülüp yerine yüzde 7’lik yeni oran eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15 civarı fark beklerken, memur ve memur emeklilerinde bu artışın yüzde 11 seviyelerinde kalabilecek."
Açıklamalarının altını çizen Erdursun, paylaştığı oranların sadece resmi enflasyon verilerine dayandığını belirtti.
Refah Payı, intibak düzenlemesi ve seyyanen zam gibi formüllerin bu oranları yukarı çekebileceğini ancak mevcut ekonomik verilerin yüzde 15'lik bir artışa işaret ettiğini vurguladı.