Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Görüşmede Erdoğan'ın "Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan suhuletle neticelenmesinin bölgenin faydasına olacağı" görüşünü ifade ettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Suriye’deki son durum ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin birlik ve beraberliğini güçlendirme, yeniden inşa ve kalkınma konularında kararlı adımlar attığını, Türkiye’nin bu süreçte Suriye’nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Suriye’nin bölgemizdeki çatışmaların uzağında kalmasının gerektiğini ifade ederken, Türkiye ile Suriye arasında savunma, güvenlik, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere her alanda iş birliğinin artırılmasının, Suriye’nin yeniden ayağa kalkma çalışmaları bakımından önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye’nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan suhuletle neticelenmesinin, tüm bölgenin faydasına olacağını ifade etti."