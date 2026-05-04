İBB Davası’nda 31.gün gerginlikle başladı. Avukatların tutukluluk inceleme usullerine yönelik itirazları üzerine mahkeme heyeti tartışmayı duruşmayı erteleyerek noktaladı. İmamoğlu heyetin duruşmaya ara verilmesine itiraz etti. Tartışmaların ardından salondan ayrılan mahkeme heyeti salonun boşaltılmasını istedi. İmamoğlu, mahkeme heyetine "Salondan kaçıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi. Duruşma yarına ertelendi.

11.53 Duruşma yarına ertelendi

Salonun karışmasının ardından mahkeme heyeti salondan çıktı. Dava yarına ertelendi.

11.30 İmamoğlu'ndan AKP'ye yakın gazeteciye sert çıkış

Avukatlar, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Ferhat Murat'ı mahkeme heyetinin girdiği koridorda gördüklerini iddia etti. Avukat Yiğit Akalın, "Ferhat Murat'ın girdiği yere ben neden giremiyorum" dedi. Ekrem İmamoğlu da "Oradan yalan haber yazıyor" dedi.

11.20 İmamoğlu: Ben buradayım. Yaka paça çıkarın beni

İBB Davası'nda duruşma başlamadan verilen ara sonrası kadın tutuklular salonu terk ederken İmamoğlu ve diğer erkek tutuklular salonda kaldı.

İmamoğlu, hakimin salonu terk etmesine tepki gösterirken "Biz pinpon topu muyuz? Oradan oraya sürükleniyoruz. Çocuk oyuncağı değil, bunlar insan" tepkisinde bulundu.

Salonda görevli jandarma, salonu terk etmeyen tutukluların salondan ayrılmasını isterken tutuklular bunu reddetti. Sesini yükselten İmamoğlu "Ben buradayım, yaka paça çıkarın beni" tepkisinde bulundu.

Seyirci sıralarındaki Dilek İmamoğlu “Çıkmıyoruz, o zaman tutukluları bıraksınlar, gelin yaka paça çıkartın” dedi.

Jandarma, şu an seyircilerin de gazetecilerin de avukatların da gazetecilerin de salondan çıkmasını istiyor.

11.12 Salonda gerginlik çıktı, duruşmaya ara verildi

Fatih Keleş’in avukatı Baran Kaya, itirafçı Adem Soytekin’in tahliyesini hatırlatıp mahkeme heyetinin mizansen içerisinde olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı, Avukat Kaya’nın mikrofonunu kapattı, “Sizi salondan çıkarırım” dedi.

Mahkeme başkanı, avukatlara söz vermeyeceğini belirtti. Necati Özkan’ın avukatı Kazım Yiğit Akalın, “Allah’ın Fethullahçıları bile iki haftada bir tahliye talebi hakkı veriyordu bize” dedi.

Murat Gülibrahimoğlu’nun çalışanı tutuklu Ahmet Güldü’nün kimlik tespitine geçildi. Avukatlar tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, “Avukatlara söz hakkı vermeyeceğim, duruşmayı boşaltın, ara veriyorum” dedi. Ekrem İmamoğlu, “İnmiyorum aşağı” dedi, salondan çıkmayacağını söyledi. İmamoğlu, "Biz pinpon topu muyuz bizi götürüp getiriyorsunuz. salondan çıkmayacağız. Önce beni indirsin yaka paça. Komutan bey ben buradayım yaka paça beni indirin" dedi.

10.55 Duruşma başladı

Mahkeme heyeti salona geldi. 32 celse başladı. İBB davasında tutuklu olan ve sağlık durumu kötüleşen eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy salona arkadaşlarının kollarına girerek geldi. Yürümekte zorluk çektiği görüldü. Engin Ulusoy’un avukatı söz aldı. "Sağlık sorunları var. Hastaneye götürülmemiş. Dışarda olsa 112 ile hastaneye götürülecek kişi hala hastaneye götürülmedi” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturması tamamlanmasının ardından 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.