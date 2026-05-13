Feci kaza, dün akşam saatlerinde İzmir-Ankara D300 kara yolu üzerinde bulunan bir bakım evinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir yönünden Salihli istikametine giden M.C. yönetimindeki yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan İzmirli’ye çarptı.

İKİ HASTANEDE SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle asfalt zemine savrularak ağır yaralanan İzmirli’ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla önce ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan talihsiz adam, durumunun kötüleşmesi üzerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak burada doktorların yürüttüğü yoğun yaşam mücadelesi sonuç vermedi ve İzmirli yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Yaşanan acı olayın ardından başlatılan adli süreç devam ediyor. Kazaya karışan otobüs şoförü M.C.’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.