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Kaynak: DHA

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ve Sapanca ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere ait 3 adrese operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7 parça halinde 269 gram sentetik kannabinoid, 260 gram metamfetamin, 200 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılacağı değerlendirilen tütün ve ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucuları sattıkları öne sürülen M.T. (41), Ö.T. (43), M.N. (30), Y.E.A. (29), A.Y. (37) ve A.U. (25) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.