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Kaynak: İHA

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, "patpat" olarak bilinen tarım aracının tünelde devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Büyükyanık Mahallesi'ndeki Büyükyanık Tüneli'nde meydana geldi. E.Ç. (23) yönetimindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA YARALANDI

Kazada sürücü E.Ç. ile araçta bulunan K.E.Ç. (12) hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.