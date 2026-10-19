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Kaynak: AA

Sakarya’da etkili olan yağışların ardından Acarlar Longozu’nda su seviyesi yükseldi. Karasu ilçesi sınırlarında meydana gelen taşkın, Denizköy ile Karamüezzinler mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunun kapanmasına neden oldu.

Karasu ve Kaynarca arasında 24 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Acarlar Longozu, Türkiye’nin en büyük kesintisiz subasar ormanı olma özelliğini taşıyor. Kentte dün sabaha kadar süren sağanakla birlikte longozdaki sular yükselirken çevredeki bazı evlerin giriş katları ve tarım alanları su altında kaldı.

Su seviyesindeki artış, longoz içerisinde bulunan tesisin seyir terasıyla yürüyüş güzergâhlarına kadar ulaştı.

Bölgede yaşanan taşkın ve Acarlar Longozu’ndaki su yükselişi havadan kaydedildi.