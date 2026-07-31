Kaynak: İHA

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Kent genelinde etkisini gösteren kötü hava şartları, yüksek dalgalar ve can güvenliğini tehdit eden rip akıntısı riski üzerine sahil bölgelerinde tedbirler artırıldı. Öğle saatlerinde üç ilçenin kaymakamlıkları tarafından alınan kararlarla denize girişler geçici olarak yasaklandı. Vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla sahillerde görev yapan ekiplerin çalışmaları yoğunlaştırıldı. Sahil güvenlik, cankurtaran ve zabıta ekipleri bölgede kontroller gerçekleştirerek vatandaşları denizden çıkardı ve suya girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.