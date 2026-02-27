

Konya / Ziya Temizkul / Yeniçağ

Akşehir ilçesinde, vatandaşların banka hesaplarını para karşılığında kullanarak usulsüz işlem yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat eden M.M. ve A.Ö., banka hesaplarını kullanmaları karşılığında para teklif eden şahıslara kimlik ve hesap bilgilerini verdi. Hesaplarında yüksek meblağlı ve şüpheli para hareketliliği olduğunu fark eden mağdurların şikâyeti üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte şüphelilerin Adana’dan Akşehir’e geleceği tespit edildi.



Buluşma noktasında önlem alan ekipler, otomobille ilçeye giriş yapan Ö.A.Ç., E.S. ve R.A. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A.Ç. ve E.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, vatandaşları benzer tekliflere karşı dikkatli olmaları ve banka bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmamaları konusunda uyardı.