Psikolojik şiddet, tehdit ve aldatılma iddialarını kamuoyuyla paylaşan Işık’ın sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tartışmaların odağında ise Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncularından Seray Kaya’nın adı yer aldı.

Geçtiğimiz haftalarda İdris Aybirdi ile boşanan Sahra Işık, ayrılık sürecinde yaşadıklarını ilk kez detaylı şekilde anlattı. Uzun süredir sessiz kaldığını belirten Işık, maruz kaldığını öne sürdüğü baskılar nedeniyle artık konuşma kararı aldığını söyledi.

ALDATILDIĞINI BOŞANDIKTAN SONRA ÖĞRENDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sahra Işık, eski eşinin boşanma sürecinden önce Kızılcık Şerbeti kadrosunda yer alan ve kendisinin de tanıdığı bir kadınla ilişki yaşadığını boşanmanın ardından öğrendiğini iddia etti. Sosyal medyada söz konusu kişinin Seray Kaya olduğu yönünde paylaşımlar yapılırken, konu kısa sürede gündem oldu.

PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALDIĞINI SÖYLEDİ

Yaptığı açıklamada tehdit mesajları aldığını öne süren Işık, çocuğu üzerinden baskı gördüğünü ve psikolojik şiddete maruz kaldığını dile getirdi. Eski eşinin, anlaşmalı boşanma kapsamında belirlenen görüş günlerinin dışında da çocuğunu görmesine engel olmadığını belirten Işık, buna rağmen tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldığını savundu.

“ARTIK SUSMAYACAĞIM”

Ayrıca eski eşinin iştirak nafakasını ödemeyeceğini söylediğini iddia eden Işık, yaşananların artık dayanılmaz bir noktaya ulaştığını ifade etti. Çocuğunu sevgi ve huzur içinde büyütmeye çalışan bir anne olduğunu vurgulayan Işık, kendisi adına herhangi bir talepte bulunmadığını, yalnızca çocuğunun haklarını korumaya çalıştığını belirtti.

“Artık susmayacağım” diyen Sahra Işık, hukuki süreç başlatacağını ve uzaklaştırma kararı için gerekli adımları atacağını açıkladı.