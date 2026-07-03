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Kaynak: İHA

Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Kaşıkçı köyünde çevre sakinleri, bir elektrik direği üzerinde yer alan leylek yuvasını takibe aldı. Uzun süre boyunca yuvaya yetişkin leyleklerin uğramadığını gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye hızla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Uzman ekiplerin alanda yaptığı incelemelerde, anne ve babalarının yuvayı terk ettiği ya da telef olduğu öngörülen 4 leylek yavrusunun tek başlarına kaldığı belirlendi.

Bulundukları yüksek noktadan güvenli bir şekilde indirilen yavru leylekler, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanması amacıyla koruma merkezine götürüldü.