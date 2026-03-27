Milletvekili İdris Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Millet kaptan köşkünde biz olduğumuz için hamd ediyor’ açıklamasına karşı dikkat çeken ifadeler kullandı. Şahin, vatandaşın ekonomik yük altında ezildiğini belirterek, Erdoğan'ın halkın yaşadığı gerçeklerden uzaklaştığını savundu.

Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Erdoğan bugün yine milletin yerine geçti. Milletin ne hissettiğine kendi adına karar verdi, milletin duasını da rızasını da kimse siyasi tapuya çeviremez. ‘Millet kaptan köşkünde biz olduğumuz için hamd ediyor’ diyorsunuz. Hayır Sn Erdoğan, siz kaptan köşkündesiniz o doğru ama millet güvertede. Fırtınanın tam ortasında.

O köşkte artan maliyetin altında ezilen çiftçi yok. O köşkte daha cebine girmeden eriyen asgari ücretli yok, o köşkte ay sonunu getirmeye çalışan emekli yok. Vergi yüküyle nefesi kesilen esnaf da yok. O köşkte şiddet mağduru kadınlar yok. Geleceği ellerinden alınan gençler yok. Haber yaptığı için tutuklanan gazeteciler de yok.”

Şahin, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıların göz ardı edildiğini belirterek eleştirilerini sürdürdü:

“Vatandaşın sırtındaki yük gerçektir, yakıcıdır. Milletin sessizliğini rıza sanmayın. Siz yukarıdan bakınca pembe bir tablo görebilirsiniz ama güverteye indiğinizde, sokağa çıktığınızda duyacağınız şey memnuniyet değil, feryattır.”

Siyasetin toplumun sesini duyması gerektiğini vurgulayan Şahin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Siyasetin görevi topluma duygu dayatmak değil, toplumu duymaktır. Devlet yönetmek kaptan köşkünden millete rağmen milleti anlatmak değildir. Devlet yönetmek milletin yaşadığı fırtınayı görmek ve o yükü omuzlamaktır. Bu ülkenin ihtiyacı hamaset değil Sn Erdoğan, hakikatle yüzleşen adalettir. Kaptan köşkünden konuşmayı bırakın, milletin yaşadığı fırtına ile yüzleşin.”