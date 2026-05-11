Antalya’nın Alanya ilçesinde kıyıya vuran bir paket ekipleri alarma geçirdi. Keşefli Mahallesi sahilinde denetim yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından fark edilen şüpheli paketin içinde yüklü miktarda uyuşturucu bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, paketin içerisinde yaklaşık 40 kilogram esrar olduğu tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, paketin sahile nasıl ulaştığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.