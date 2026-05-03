Sakarya’nın Karasu ilçesinde kıyıya vuran şüpheli bir çantadan, vakumlu paketler halinde yaklaşık 21,5 kilogram uyuşturucu madde çıktı.

Olay, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğu Karadeniz Caddesi üzerindeki sahil şeridinde sahipsiz siyah bir çantanın kıyıya vurduğunu fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede emniyet güçleri sevk edildi. Çantayı açarak detaylı inceleme yapan ekipler, içerisine gizlenmiş 33 adet vakumlu paket tespit etti. Yapılan kontroller sonucunda, paketlerin içerisinde toplam ağırlığı 21,5 kilogram olan "skunk" adı verilen uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatları doğrultusunda, çantanın kaynağını ve şüphelileri belirlemeye yönelik adli tahkikat titizlikle sürdürülüyor.