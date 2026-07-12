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Kaynak: DHA

Kırşehir'de güvenlik güçlerinin uygulama noktalarına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı WhatsApp gruplarına yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir operasyona imza atıldı. Yaklaşık iki ay süren teknik ve istihbari çalışmaların ardından 12 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 1.276 aktif üyesi bulunan iki WhatsApp grubuna erişim engeli getirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde kurulan jandarma ile polis uygulama noktalarının konumlarının sosyal mesajlaşma gruplarında paylaşıldığını tespit etti. Güvenlik tedbirlerini zafiyete uğratabileceği değerlendirilen gruplar teknik takibe alındı.

GRUP YÖNETİCİLERİ GÖZALTINDA

Yürütülen çalışmalar sonucunda grupların yöneticileri oldukları belirlenen İ.K., R.A., M.A., Y.D. ve A.Y. ile uygulama noktalarına ilişkin konum bilgileri, görev yerleri ve faaliyet fotoğraflarını paylaştıkları öne sürülen A.D., O.A., A.A., S.T., E.A., A.A. ve M.T. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, toplam 1.276 aktif üyesi bulunan iki WhatsApp grubuna da erişim engeli getirildi.

Yetkililer, gruplarda yer alan diğer kullanıcılarla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.