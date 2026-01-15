Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de "Yüzyılın Konut Projesi" adı altında inşa edilecek 2 bin 42 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura törenine katılım gösterdi. Memişoğlu, burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Memişoğlu, AKP döneminden önce ambulanslarda lastik olmadığını, benzini olmayıp da yolda kalan ambulanslara rastlandığını iddia etti.

"LASTİĞİ BULAMAYAN AMBULANSI GENÇLER BİLMEZ"

Memişoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi, "Gençlerimiz bırak MR'ını, tomografisini, ipliği bulamayan hastanede, lastiği bulamayan ambulansı; benzini olmayıp da yolda kalan ambulansları bilmiyor. Gençlerimiz şu anda helikopterle, uçakla hastanın alındığını normal bir şartmış gibi algılıyor. Halbuki bundan 25 sene evvel o gençlerimizin bilmediği, ambulansına benzin koyamayan bir sağlık sistemi vardı."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yılın kasım ayında 1940'lı yıllardaki iktidar ile kendi iktidarını karşılaştırarak, Türkiye'nin bir dönem toplu iğne bile üretemeyen bir ülke olduğunu iddia ederek, şimdi iktidarın Türkiye'yi dünyanın en iyi 17. ekonomisi haline getirdiğini iddia etti.

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı, "Bir dönem toplu iğne bile üretmeyen bir ülkeyi, dünyanın en büyük 17. ekonomisi haline getirdik."