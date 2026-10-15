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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da beklenen sağanak yağış öncesinde trafik yoğunluğunda dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Normal şartlarda özellikle akşam saatlerine doğru yoğunluğun arttığı kentte, İBB Trafik Yoğunluk Haritası'ndaki güncel verilere göre trafik yoğunluğu normalinden aksine yüzde 35 seviyesinde kaldı.

Haritada İstanbul'un birçok ana güzergahında trafiğin akıcı veya serbest olduğu görülürken, bazı noktalarda yer yer yoğunluk oluştu.

İBB'nin güncel trafik haritasına göre Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 35, Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk da yüzde 35 olarak kaydedildi.

Haritada özellikle kentin merkezi bölgeleri ile bağlantı yollarının bazı bölümlerinde turuncu ve kırmızı yoğunluklar görülürken, İstanbul genelinde yolların büyük bölümünde trafik akışının sürdüğü görüldü.

SAĞANAK UYARISI SONRASI TRAFİK DÜŞÜK KALDI

İstanbul için yapılan sağanak uyarılarının ardından kent genelindeki trafik yoğunluğunun düşük seviyede kalması dikkat çekti.

Yağışın ilerleyen saatlerde, özellikle de yarın sabah saatlerinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.