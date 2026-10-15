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Kaynak: Haber Merkezi

Yalova / Nurdan Ebru Kaplan / Yeniçağ



Yalova genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, Armutlu ilçesi ve Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde afete dönüştü. Derelerin taşması sonucu ilçe merkezi ve yollar sular altında kalırken, çok sayıda ev ve araç zarar gördü.

Özellikle Esenköy’de bulunan Altınvadi Deresi’nin taşması, şiddetli yağışın bölgede yol açtığı olumsuzlukları gözler önüne serdi. Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte dere yatağındaki su seviyesinin yükselmesi taşkına neden oldu. Armutlu’da da derelerin taşmasıyla su baskınları yaşanırken, ilçe merkezinde ve ulaşım güzergâhlarında olumsuzluklar meydana geldi.

DERELER TAŞTI, GÜNLÜK YAŞAM OLUMSUZ ETKİLENDİ

Şiddetli sağanak nedeniyle yaşanan taşkınlar, bölge sakinlerine zor anlar yaşattı. Sular altında kalan yollar ulaşımı olumsuz etkilerken, evlerde ve araçlarda meydana gelen zararlar afetin boyutunu ortaya koydu.

Armutlu ve Esenköy’de yaşananlar, kuvvetli yağışlara karşı altyapı, dere yatakları ve taşkın riskine yönelik önlemleri yeniden gündeme getirdi.

VATANDAŞLARA DİKKATLİ OLUNMASI ÇAĞRISI

Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması, dere yataklarından uzak durması ve riskli güzergâhlarda tedbirli hareket etmesi önem taşıyor.

Armutlu ve Esenköy’de yaşanan taşkınların yol açtığı hasarın boyutuna ve bölgede yürütülecek çalışmalara ilişkin gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.