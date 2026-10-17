Kaynak: DHA

Adana’da sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde etkisini artıran şiddetli sağanak yağış nedeniyle yollar suyla doldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu kentte, bazı araçların su birikintilerinde mahsur kaldığı görüldü.

Seyhan ilçesindeki Kayalıbağ Mahallesi’nden Sabancı Merkez Camisi otoparkına geçişin sağlandığı alt geçidi su bastı. Durumu fark etmeyerek 01 AVG 206 plakalı otomobiliyle alt geçide giren İsmail Yalçın’ın aracı suda kaldı. Çocuklarıyla birlikte otomobilde mahsur kalan Yalçın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım çağırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşların ardından otomobili bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

'UYARI LEVHASI YOKTU'

Yaşadıklarını aktaran İsmail Yalçın, "Buraya girdiğimde çok fazla su birikintisi vardı. Geri çıkmaya çalıştım ancak araba hareket etmedi. İtfaiyeyi ve 112’yi aradım. Onlar geldi, itfaiye çıkardı aracımı. Burası yağış nedeniyle suyla dolmasına rağmen herhangi bir uyarıcı levha konulmamış. Benim gibi, bilmeyen başka bir vatandaş da buraya girebilir. Suyun içinde kaldık. Çocuklarım da korktu. Aracım da hasar aldı, gerekli yasal işlemleri başlatacağım" şeklinde konuştu.