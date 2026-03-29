Aydın’ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kent merkezinde tehlikeli bir olaya neden oldu.

Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Bey Camii önünde bulunan çam ağacı, gün boyu süren yağışın zemini yumuşatması sonucu gece saatlerinde kökünden sökülerek devrildi.

Saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, ağacın büyük bir gürültüyle yola devrildiği öğrenildi. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede olayın gece saatlerinde yaşanması, olası bir kazanın önüne geçti.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri de ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından devrilen ağaç bulunduğu yerden kaldırılarak yol ve kaldırım yeniden kullanıma açıldı.

Olayla ilgili herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.