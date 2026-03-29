Adana’da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde çok sayıda sürücüye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Kahveci Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı’nda alkol denetimi yaptı. Uygulamada araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi ve alkol testleri gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında alkol kontrolüne tabi tutulan bir kadın aday sürücünün, yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyeti iptal edilen sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere “Beni çekmeyin, avukatım” diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan denetime takılan plakasız bir sürücü ise plakasını yeni çıkardığını ve henüz aracına taktıramadığını ifade etti.

Uygulama kapsamında toplam 214 araç ve sürücü denetlendi. Kontrollerde 5 sürücünün alkollü, 4 sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı, 39 sürücünün ise çeşitli ihlaller yaptığı belirlendi.

Denetimler sonucunda 48 sürücüye toplam 674 bin 431 TL idari para cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.