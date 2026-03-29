ABD’de Trump yönetimine karşı “Krallara Hayır” protestosu: Milyonlar sokağa çıktı
ABD’nin 50 eyaletinde düzenlenen “Krallara Hayır” gösterilerinde milyonlarca kişi Trump yönetiminin politikalarına tepki gösterdi. Protestolarda İran politikası öne çıktı.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Ülke çapında üçüncü kez organize edilen gösteriler, Washington’dan Los Angeles’a, New York’tan Chicago’ya kadar birçok büyük şehirde geniş katılımla gerçekleştirildi. Organizasyonun resmi verilerine göre 50 eyalette 3 bin 100’den fazla noktada düzenlenen protestolar için 9 milyondan fazla kişi kayıt yaptırdı.
Gösterilerin merkezi Minnesota oldu
Bu yılki protestoların odak noktası Minnesota eyaleti oldu. Eyalette daha önce yaşanan ve iki ABD vatandaşının hayatını kaybettiği olayların ardından düzenlenen mitingler yoğun katılımla gerçekleşti. St. Paul’deki etkinlikte Bruce Springsteen, Jane Fonda ve Kongre Üyesi İlhan Omar gibi isimler de yer aldı.
Washington ve New York’ta yürüyüşler düzenlendi
Başkent Washington’da binlerce kişi Memorial Köprüsü’nden Washington Anıtı’na yürürken, New York’ta Central Park ve Columbus Circle’da toplanan kalabalıklar Times Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.
Göstericiler, “Krallara hayır”, “Savaşı durdurun” ve “Trump gitmeli” yazılı pankartlar taşıyarak özellikle ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a yönelik politikalarını eleştirdi.
“Daha fazla hesap verebilirlik olmalı”
Protestoya katılan bazı göstericiler, ABD yönetiminin dış politikadaki adımlarını eleştirerek daha fazla uluslararası hesap verebilirlik çağrısında bulundu. Savaş karşıtı mesajların öne çıktığı gösterilerde, hükümet politikalarına yönelik sert eleştiriler dile getirildi.
Beyaz Saray’dan tepki
Beyaz Saray ise protestoları “sol grupların organize ettiği eylemler” olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, gösterilerin geniş bir halk desteğini yansıtmadığı savunuldu.
Gösteriler dünyaya yayıldı
ABD merkezli başlayan “Krallara Hayır” protestoları, Avrupa ve Asya’da da yankı buldu. Fransa, İngiltere, Japonya ve Avustralya’da da benzer gösteriler düzenlendi.