A Milli Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya’yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler’in Ferdi Kadıoğlu’na yaptığı asist, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.
İngiliz yazar Arda Güler'e methiyeler dizdi: 'İşte görmek istediğimiz sihir'
The Athletic yazarı Nick Miller, genç yıldızın pasını "Dünya Kupası'nda görmek istediğimiz türden bir sihir" sözleriyle değerlendirdi. Furkan Çelik
The Athletic yazarı Nick Miller, genç yıldızın pasını “Dünya Kupası’nda görmek istediğimiz türden bir sihir” sözleriyle değerlendirdi.
Nick Miller, yazısında Dünya Kupası’nın unutulmaz anlarla hatırlandığını vurgulayarak, “Dünya Kupası, anlardan ibarettir. Herkes birçok maç izler ama sadece büyük anlar hatırlanır” dedi.
Arda Güler’in bu tür anları yaratabilecek özel bir oyuncu olduğunu belirten Miller, Türkiye’nin bu turnuvada yer alması gerektiğini savundu.
“O PASI ATMAK BAŞKA BİR MESELE”
53. dakikadaki gol pozisyonu detaylı şekilde analiz eden İngiliz yazar, Arda’nın karar alma hızına dikkat çekti.
Tecrübeli gazeteci, Ferdi Kadıoğlu’nun koşusunun değerli olduğunu ancak asıl farkı yaratanın pasın kalitesi olduğunu vurguladı.
Miller, “Arda’nın bu pası atmak için belki yarım saniyesi vardı. Topu doğru hızda ve doğru noktaya ulaştırmak için kusursuz bir hesaplama yaptı” değerlendirmesinde bulundu.
“ÇOK AZ FUTBOLCU BUNU YAPABİLİR”
Bu asistin tesadüf olmadığını belirterek Arda’nın futbol zekâsına dikkat çeken Miller, “Birçok oyuncu bu koşuyu fark bile etmezdi. Daha azı bu pası atmayı düşünürdü. Bunu başarabilecek oyuncu sayısı ise çok daha az” ifadelerini kullandı.
Yazıda ayrıca Arda Güler’in Real Madrid formasıyla yaptığı etkileyici performanslara ve EURO 2024’te attığı golle yarattığı etkiye de değinildi.
Nick Miller, yazısını çarpıcı bir tespitle noktaladı. Türkiye’nin ve özellikle Arda Güler’in Dünya Kupası’nda unutulmaz anlar yaşatma potansiyeline sahip olduğunu belirten yazar, genç yıldızın farklı bir seviyede olduğunun altını çizdi.
Arda Güler’in bu performansı, yalnızca galibiyeti getirmekle kalmadı; aynı zamanda dünya futbol sahnesinde bir kez daha dikkatleri üzerine çekmesini sağladı.