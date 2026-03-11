Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran FB TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

SADETTİN SARAN: 'YOĞUN AMA KEYİFLİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'

Yoğun bir dönemden geçtiklerini ifade eden Sadettin Saran, "Çok yoğun bir dönemdeyiz. Birçok branşta mücadele eden bir kulübüz. Ben ve yönetim kurulum çok mesai harcıyoruz. Her branşta zirveyi zorluyoruz. Geçen hafta Antalya'da atletizm yarışmalarındaydım. Her yerde kupa ve şampiyonluk hedefliyoruz. Yoğun bir dönemden geçiyoruz ama bir taraftan keyif de alıyoruz." diye konuştu.

'SAMANDIRA'DA ÖLÜ TOPRAĞI VARDI'

Özellikle futbolda zorlu bir döneme girdiklerini belirten Saran geldikleri günden bu yana gözlemlediği değişime ve takımın son durumuna dair şunları söyledi:

"Futbolda çok zorlu bir dönemde geçiyoruz. Birçok anlamda. Ama önce nereden geldiğimizi konuşmamız lazım. Seçildiğimde Samandıra'da ölü toprağı vardı. Oyuncularla ilk görüşmemden sonra kendi kendime 'Eyvah!' dediğimi hatırlıyorum. Camiada, oyuncularda şampiyonluk ümidi yoktu.

'SÜPER KUPA KIRILMA DÖNEMİ OLDU'

Bugün gelinen noktada umut var. İnancın zedelendiği bir dönemdi. Süper Kupa kırılma dönemi oldu. Transferler etki etti. Futbolda ilk kupamızı aldık. Geldiğimiz noktada birtakım aksaklıklar yaşıyoruz.

Futbolun doğasında var bu sakatlıklar. Ama çok peş peşe geldi. Alvarez'in ameliyatı, Archie, Jayden, Çağlar, Talisca, Skriniar... Bir de üzerine Tedesco'nun hastalığı, maalesef talihsiz oldu.

'BEN TAKIMIMDAN MEMMNUNUM'

Avrupa'da çok önemli bir mücadele verdik. Evimizde çok iyi oynamadık ama orada çok çok iyi oynadık. Orada taraftarımız da inanılmazdı. Hatta dünya basınına konu bile oldu. Bizim için her kupa çok önemli.

Ben takımımdan çok memnunum. Karakterli bir takım. Hep söyledim. 'Tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız' dedim. Transferde buna da özellikle dikkat ettik.

'SAKATLAR DÖNÜNCE BAMBAŞKA BİR FUTBOL GÖRECEĞİZ'

Geldiğimiz noktada şampiyonluk umudumuz var. Yüksek derecede var. Sakatlar dönünce bambaşka bir futbol göreceğiz, buna inanıyorum. Benim için en önemlisi takımın ruhu, pes etmemesi. Bir aile ortamı oluştu. Ben ve arkadaşlarım umutluyuz."