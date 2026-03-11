Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ara transfer döneminde Jhon Duran'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte forvet rotasyonunda eksik bir kadroyla ikinci devreye girmelerine yönelik gelen eleştirilere cevap verdi.

SADETTİN SARAN: 'DURAN KENDİNİ TAKIMIN ÜSTÜNDE TUTTU'

Jhon Duran'ın kiralık sözleşmesinin neden feshedildiğine açıklık getiren Sadettin Saran FB TV'ye yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Sidiki Cherif, hocamızın başından beri istediği bir oyuncu. Karakter dediğim yapıya uygun, mücadeleci, tekmeye kafa koyan oyuncu. Takımda en çok gurur duyduğum pes etmeyen bir takım var. Hep başından beri istediğim bir takım. Onu aldık.

Jhon Duran ile beraber ikisi gayet iyi olur diye düşündük. Jhon Duran çok yetenekli, tartışmasız. Transfer yaparken, oyuncunun hiçbir zaman sadece yeteneğine bakmam, uyumuna bakarım. Jhon Duran benim transfer edeceğim profilde bir oyuncu değildi.

Samandıra'da seçildiğim gün kendisiyle İspanyolca konuştum. Bizle ilgili ne duyduysan duydun, burada aile olacağız dedim. Sıkınıtlarını anlattı. Güzel bir noktaya geldi. Kritik yerlerde kritik goller attı. Beşiktaş, Galatasaray maçlarında kritik goller attı ama maalesef bir uyum sorunu vardı ilk günden beri.

Jhon Duran ile devam etseydik takıma da ihanet edecektik. Kendini takımın önünde tutmaya başladı. Bükreş maçından önce ben maça gitmeyeceğim dedi. Bardağı taşıran damla oldu. Beklemediğimiz bir gelişmeydi."