Kepek, saç derisinin pul pul dökülmesiyle kendini gösteren ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyen yaygın bir problemdir. Stres, yanlış şampuan kullanımı veya nemsizlik gibi nedenlerle ortaya çıkan bu sorunu, evde uygulayabileceğiniz tamamen doğal ve pratik yöntemlerle kökten çözebilirsiniz. İşte saç derinizi rahatlatacak en etkili formüller:

ELMA SİRKESİ VE ÇAY AĞACI YAĞI

Doğal asit yapısıyla elma sirkesi, saç derisinin pH dengesini düzenlemede bir numaradır. Saçınızı yıkadıktan sonra son durulama suyuna ekleyeceğiniz bir fincan elma sirkesi, kepeğe neden olan mantar oluşumunu engeller. Bir diğer güçlü antioksidan ise çay ağacı yağıdır. Şampuanınızın içine damlatacağınız birkaç damla çay ağacı yağı, saç derisindeki kaşıntıyı ve pullanmayı hızla azaltır.

ALOE VERA VE ZEYTİNYAĞI

Eğer kepek sorununuz kuruluktan kaynaklanıyorsa, çözüm nemlendirmede saklıdır. Aloe vera jeli, saç derisini yatıştırır, serinletir ve hücreleri yeniler. Banyodan önce saç derisine masaj yaparak uygulayacağınız ılık zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı da deriyi derinlemesine besleyerek beyaz pulların dökülmesini durdurur. Haftada bir kez uygulayacağınız bu yağ kürleri, saçınıza aynı zamanda parlaklık kazandırır.

Uzmanlara göre, doğal yöntemleri uygularken sabırlı olmak ve düzenli tekrar etmek esastır. Eğer tüm uygulamalara rağmen kepek ve şiddetli kaşıntı devam ediyorsa, altındaki nedeni belirlemek için bir dermatoloğa danışmanız en doğrusu olacaktır.