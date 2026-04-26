Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, superhaber.com özel yayınında Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur’un sorularını yanıtladı. 2023 seçim süreci döneminde konuların çok erken ve yanlış zeminde tartışıldığını belirten Arıkan, mevcut görüşme trafiğini "mahrem" bir çerçevede yürüttüklerini ifade etti.

'SİYASİ PARTİLERLE İRTİBAT HALİNDEYİZ'

Siyasetin bir "horoz dövüşü" sarmalına girmemesi gerektiğini hatırlatan Arıkan, şunları söyledi:

"Türkiye'de kim cumhurbaşkanı olsundan ziyade hangi ilkeler cumhurbaşkanı olsun tartışmasını yapmak lazım. Aksi takdirde, bir horoz dövüşü sarmalına girip esas problemleri ıskaladığımız bir süreci yaşayabiliriz. Halkımız artık dar hesaplaşmalar yerine, genel bir yol haritası sunan siyasete destek veriyor."

İktidarın seçimler için 2028 yılını işaret ettiğini hatırlatan Arıkan, seçime daha iki yıldan fazla bir süre varken isim telaffuz etmenin stratejik bir hata olacağını belirtti. Türkiye’deki 190 siyasi partinin önemli bir kısmıyla irtibat halinde olduklarını kaydeden Arıkan, "Bizim meselemiz partilerin bir araya gelmesi değil, hangi ilkeler etrafında birleştiğidir" dedi.



'BU SİSTEMDE HATA YAPMAMA ŞANSINIZ YOK'

Açıklamalarında mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne sert eleştiriler yönelten Mahmut Arıkan, sorunun kişilerden ziyade mekanizmanın kendisinde olduğunu vurguladı. Mevcut yapıda denetim mekanizmalarının işlemediğini savunan Arıkan, "Bir partinin belediye başkanı hata yaptığında görüntüler servis edilirken, bir diğerine yayın yasağı getiriliyorsa bu sistem bozuktur. Bu sistemde evliya da olsanız hata yapmama ihtimaliniz yok. Öncelikle sistemi rehabilite etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meclis açılışındaki “revizyon” çıkışını ve ardından MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu tartışmaları kapatmasını da değerlendiren Arıkan, iktidar kulislerinde de sistemin yürümediğinin bilindiğini açıkladı. Arıkan, Türkiye’nin 2026 yılı itibarıyla artık bu kilitlenmeyi aşması ve “kuvvetler ayrılığı” ilkesine geri dönmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini noktaladı.