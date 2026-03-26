ABD ile İsrail’in İran’a saldırıları sürerken İngiltere merkezli Financial Times (FT) Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırarak Rusya’nın bu ay itibarıyla İran'a İHA sevkiyatına başladığı öne sürdü.

Gıda ve tıbbi malzemeleri de içeren sevkiyatın bu ay sonunda bekleniyor. Silah desteğinin ise 28 Şubat’ta başlayan savaşın başından bu yana ilk olduğu vurgulandı.

"İRAN’IN ASKERİ KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYOR"

Haberde Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş için 2023 yılından bu yana İran tasarımı İHA'lar ürettiği hatırlatıldı ve rejimi istikrara kavuşturmayı amaçladığı öne sürüldü.