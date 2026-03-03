Rus devlet nükleer şirketi Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Orta Doğu'da artan çatışmalar nedeniyle İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nin tehdit altında olduğunu söyledi.

Rus devlet nükleer şirketi Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Orta Doğu'da artan çatışmaların ardından uyarı niteliğinde bir açıklama yaptı. Likhachev, çatışmalar nedeniyle İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nin tehdit altında olduğunu söyledi. Rus yetkili, "Santrale kesinlikle bir tehdit var. Patlamalar sadece birkaç kilometre öteden duyulabiliyor" ifadelerini kullandı.

Aleksey Likhachev açıklamasında İran'dan yaklaşık 100 kişinin tahliye edildiğini, ancak santral personelinin orada kaldığını bildirdi. Likhachev ayrıca santraldeki yaklaşık 200 kişiyi kapsayacak bir sonraki tahliye aşamasının durum elverdiğinde gerçekleştirileceğini söyledi.