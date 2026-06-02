Rusya, Karadeniz'de son dönemde ticari gemilere yönelik saldırıların bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini savundu. Moskova yönetimi, özellikle tankerleri hedef alan eylemlerin provokatif nitelik taşıdığını öne sürerek uluslararası soruşturma talebinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Karadeniz'deki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zaharova, geçen hafta Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli bir geminin saldırıya uğramasını da gündeme getirdi.

"KARADENİZ'DEKİ RİSKLER ARTIYOR"

Zaharova, Ukrayna'nın Karadeniz'deki faaliyetlerinin sivil deniz taşımacılığı açısından yeni riskler oluşturduğunu savunarak, bölgede güvenlik koşullarının giderek kötüleştiğini söyledi.

Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade eden Zaharova, bu tür olayların deniz ulaşımını tehlikeye attığını ve uluslararası ticareti olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Rus sözcü, Karadeniz'deki her türlü güvenlik tehdidinin ortadan kaldırılmasının Ukrayna krizine yönelik kalıcı çözümün önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Açıklamasında, Türkiye kıyılarına yakın bölgelerde tankerlere yönelik gerçekleştirilen saldırıların bölgedeki istikrarı bozmayı amaçladığını öne süren Zaharova, olayların ayrıntılı ve tarafsız şekilde soruşturulması gerektiğini kaydetti.

Geçtiğimiz hafta Rusya Dışişleri Bakanlığı, Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşıyan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin Karadeniz'de saldırıya uğradığını ve olayda 2 Türk vatandaşının yaralandığını duyurmuştu.