Rus yetkililerin ülke çapında erişimi durdurma adımlarını sıkılaştırmasıyla, yaklaşık 100 milyondan fazla kullanıcının bu durumdan doğrudan etkilenmesi bekleniyor.

Meta, bu hamlenin kullanıcıları daha az güvenli olduğu iddia edilen yerel platformlara zorunlu olarak yönlendirme amacı taşıdığını savunuyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "WhatsApp'ın Rusya'da yeniden faaliyete başlaması, Rus yasalarına uyulmasına bağlı" ifadelerini kullandı.

YEREL UYGULAMA "MAX" DEVREYE GİRİYOR

Kremlin yönetimi, kullanıcıları Çin'deki WeChat modeline benzer bir "süper uygulama" olan yerli Max platformuna yönlendirmeyi planlıyor. Bu yeni sistemin mesajlaşmanın yanı sıra kamu hizmetlerine erişim imkanı da sunacağı belirtiliyor. Ancak uzmanlar, yerli platformda uçtan uca şifreleme bulunmamasının gizlilik riskleri oluşturabileceği konusunda uyarıyor. 2025 yılı itibarıyla Rusya'da satışa sunulan yeni cihazlarda Max uygulamasının ön yüklü gelmesi zorunlu olacak.

"AŞIRILIK YANLISI YAPI" SUÇLAMASI

Rusya’nın iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor, Meta’yı yerel yasalara uymamakla suçluyor.

Daha önce Instagram ve Facebook’un yasaklanmasına gerekçe gösterilen "aşırılık yanlısı yapı" tanımı, şimdi WhatsApp için de hukuki dayanak olarak kullanılıyor. Yetkililer, WhatsApp ve Telegram’ın kullanıcı verilerini Rusya sınırları içerisinde barındırma şartını yerine getirmediğini ifade ediyor.

ROSKOMNADZOR'DAN KESİN UYARI

Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu mesajlaşma uygulaması, ülkede terör eylemleri düzenlemek, failleri işe almak, vatandaşlarımıza karşı dolandırıcılık ve diğer suçları işlemek için kullanılıyor.”

Kurum ayrıca, platformun kuralları ihlal etmeye devam etmesi durumunda engellenmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek şu uyarıyı yaptı:

“Bir hizmet eğer sistematik şekilde kurallarımızı hiçe sayıyor, insanların güvenliğini tehdit ediyor ve ülke yasalarına en küçük bir saygı göstermeksizin çalışmayı sürdürüyor ise, bu hizmetin engellenmesi sadece bir zaman meselesidir.”

GÜVENLİK VE ŞİFRELEME TARTIŞMASI

WhatsApp cephesi ise güvenlik teknolojilerinin arkasında durarak, şifreleme sayesinde mesaj içeriklerine kendilerinin bile erişemediğini vurguladı.

Meta yetkilileri, yerel alternatiflerin aynı güvenlik standartlarını sunamayacağının altını çiziyor. Diğer yandan, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov da bu tür politikaların dijital gözetimi artırabileceğini ve iletişim özgürlüğünü kısıtlamanın ciddi toplumsal sonuçları olacağını savunuyor.

Moskova yönetiminin planlarına göre, WhatsApp'ın 2026 yılına kadar tamamen engellenmesi öngörüldü.