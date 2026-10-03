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Kaynak: Haber Merkezi

Rusya'da veba nedeniyle yaşandığı bildirilen ölümün ardından sağlık önlemleri artırıldı. Yerel medyaya göre Vebayla Mücadele Enstitüsü'nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan 28 yaşındaki Darya Shipilova hayatını kaybetti.

Buryatya Valisi tarafından yapılan açıklamada Shipilova'nın ölüm nedeninin veba olduğu belirtildi.

189 KİŞİ İZOLASYONA ALINDI

Gelişmenin ardından toplam 189 kişi izolasyona alındı. Bunlardan 114'ünün bir hastanede, 63'ünün başka bir hastanede, 12'sinin ise Veba Araştırma Enstitüsü'nde tutulduğu bildirildi.

HASTALIĞIN TÜRÜ AÇIKLANMADI

Rusya'nın Baş Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Anna Popova'nın acil durumu yönetmek üzere Moskova'dan yaklaşık 4 bin 200 kilometre uzaklıktaki İrkutsk'a gittiği belirtildi.

Yetkililer, vakada vebanın hangi türünün tespit edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.