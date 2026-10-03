Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bermuda'dan ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrine gitmek üzere havalanan ve 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu.

Gulfstream tipi uçakla Nantucket Adası açıklarında iletişim kesildi. Hasta naklinde kullanılan bir hava ambulansı olduğu açıklanan jet için arama çalışmaları başlatıldı.

HAVA VE DENİZDEN ARANIYOR

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA), uçağın radardan kaybolduğunu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdiği belirtildi.

Uçağın Nantucket yakınlarında olabileceği ihtimali üzerine ABD Sahil Güvenlik ekipleri hava ve deniz unsurlarıyla bölgede arama çalışmalarına başladı.

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Kaybolan özel jetin kalkış noktasının, adını dünyaca ünlü Bermuda Şeytan Üçgeni efsanesine de veren Bermuda olması dikkat çekti.

Ancak uçağın Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolduğuna ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Jetle iletişimin Bermuda'dan oldukça uzakta, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Nantucket Adası açıklarında kesildiği bildirildi.