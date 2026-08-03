Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türkiye'ye akın ettiler: 2026'nın ilk yarısında zirvedeki ülke belli oldu

Türkiye'ye akın ettiler: 2026'nın ilk yarısında zirvedeki ülke belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı 2026 yılının ilk altı aylık verilerine göre Türkiye, 25 milyon 759 bin ziyaretçiyi ağırlarken en çok turist gönderen ülke yine Rusya Federasyonu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye'ye akın ettiler: 2026'nın ilk yarısında zirvedeki ülke belli oldu - Resim: 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı 2026 yılının ilk altı aylık verilerine göre Türkiye, 25 milyon 759 bin ziyaretçiyi ağırlarken en çok turist gönderen ülke yine Rusya Federasyonu oldu. Rusya'yı Almanya ve Birleşik Krallık takip ederken, turizmde kişi başı gecelik harcamanın 109 dolara yükselmesi dikkat çekti.

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Türkiye'ye akın ettiler: 2026'nın ilk yarısında zirvedeki ülke belli oldu - Resim: 2

2026'nın ilk yarısında en çok turist gönderen ülkeler açıklandı; zirvenin sahibi yine şaşırtmadı. Küresel turizm hareketliliğinde yaşanan dalgalanmalara rağmen Türkiye yine milyonlarca turisti ağırladı, en güçlü turizm pazarlarında sıralama değişmedi. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya liderliği bırakmazken, Almanya ve Birleşik Krallık ilk üçteki yerini korudu.

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Türkiye'ye akın ettiler: 2026'nın ilk yarısında zirvedeki ülke belli oldu - Resim: 3

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı ikinci çeyrek verilerine göre, Türkiye yılın ilk altı ayında 25 milyon 759 bin ziyaretçi ağırlarken, en büyük kaynak pazar yine Rusya Federasyonu oldu. Ocak-Haziran döneminde Türkiye'yi ziyaret eden 2 milyon 650 bin Rus turist, özellikle Akdeniz destinasyonlarına yönelik yoğun ilgisiyle Türkiye turizminin lokomotif gücü olmayı sürdürdü.

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Türkiye'ye akın ettiler: 2026'nın ilk yarısında zirvedeki ülke belli oldu - Resim: 4

ALMANYA İKİNCİ SIRADA
Türkiye'nin en köklü ve istikrarlı turizm pazarlarından Almanya, ilk altı ayda 2 milyon 440 bin ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı. Alman turistlerin Türkiye'ye yönelik ilgisi, uzun yıllardır devam eden güçlü pazar bağını bir kez daha ortaya koydu.

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Türkiye'ye akın ettiler: 2026'nın ilk yarısında zirvedeki ülke belli oldu - Resim: 5

BİRLEŞİK KRALLIK İLK ÜÇTEKİ YERİNİ KORUYOR
Birleşik Krallık ise 1 milyon 580 bin ziyaretçiyle üçüncü sıradaki yerini korudu. Son yıllarda kültür, gastronomi ve şehir turizmine yönelik artan ilginin de etkisiyle Birleşik Krallık pazarı, Türkiye'nin en hızlı gelişen kaynak pazarları arasında yer almaya devam ediyor.

İlk altı aylık veriler, Türkiye'nin ana kaynak pazarlarını korurken turizmde nitelikli büyüme hedefini de sürdürdüğünü gösterdi. Ortalama kalış süresinin 10,01 geceye yükselmesi ve kişi başı gecelik harcamanın 109 dolara çıkması, ziyaretçi başına ekonomik değerin arttığını ortaya koydu. İlk altı ayda elde edilen 25 milyar 746 milyon dolarlık turizm geliri de Türkiye'nin güçlü pazar yapısını koruduğunu gösteren en önemli göstergelerden biri oldu.

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