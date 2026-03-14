Bakanlıktan gerçekleştirilen açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği ifade edildi.

'UKRAYNA'YA AİT 280 İHA'YI MOSKOVA DAHİL ÇEŞİTLİ BÖLGELERDE VURDUK'

Bugün yerel saatle 11.00'den 21.00'e kadar 280 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği belirtilen açıklamada bunların 47'sinin Moskova bölgesinde düşürüldüğünün altı çizildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını kaydetti.