Moskova’da basın mensuplarına konuşan Peskov, son dönemde artan jeopolitik gerilimlerin yalnızca bölgesel değil küresel etkiler doğurduğuna dikkat çekti. Özellikle enerji piyasalarındaki dalgalanmaların, İran’a yönelik güç kullanımı ve devam eden savaşın etkisiyle daha da derinleştiğini vurguladı.

Peskov, Ukrayna’nın geçtiğimiz günlerde TürkAkım ve Mavi Akım hatlarına gaz sevkiyatı sağlayan tesislere insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini öne sürerek, bu tür hamlelerin uluslararası enerji güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Bu gelişmelerin, zaten kırılgan olan küresel enerji dengelerini daha da bozabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü temaslarda yaşanan duraklamaya da değinen Peskov, bunun sürecin tamamen tıkandığı anlamına gelmediğini belirtti. Aksine, tarafların uygun zamanlama üzerinde anlaşması halinde görüşmelerin yeniden başlayabileceğini ve yeni bir müzakere turunun düzenlenebileceğini dile getirdi.

Peskov ayrıca, Polonya’da bir mahkemenin Rus arkeolog Aleksandr Butyagin’in Ukrayna’ya iade edilmesi yönündeki kararını eleştirerek, kararın siyasi olduğunu savundu. Moskova’nın Butyagin’in serbest bırakılması için girişimlerini sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Tüm bu açıklamalar, sahadaki gerilim sürerken diplomasi kapısının tamamen kapanmadığını, ancak sürecin kırılgan ve belirsiz bir zeminde ilerlediğini ortaya koyuyor.