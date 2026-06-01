Rusya Merkez Bankası, ülkedeki finansal istikrarı korumak amacıyla yürürlükte tuttuğu yurt dışına nakit transferi kısıtlamaları hakkında yeni bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, mevcut ekonomik tedbirler kapsamında uygulanan limit ve yasakların, 6 ay daha geçerli olacağı belirtildi.

YENİ SÜREÇ 7 ARALIK 2026'YA KADAR DEVAM EDECEK

Yapılan resmi duyuruya göre, yurt dışına yönelik para transferi kısıtlamaları 7 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı. Ukrayna savaşı sonrası batılı ülkelerin uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı bir hamle olarak Mart 2022'de başlatılan bu uygulama, sermaye çıkışını kontrol altında tutmayı hedefliyor.

"DOST OLMAYAN ÜLKELER" İÇİN YASAK SÜRÜYOR

Uzatılan karar doğrultusunda, Rusya tarafından "dost olmayan ülkeler" listesinde ilan edilen devletlerin vatandaşı olan ve Rusya'da yerleşik bulunmayan (non-resident) kişiler, yurt dışına para transferi gerçekleştirememe engelini yaşamaya devam edecek.