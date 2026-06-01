3 malzemeyle derz aralarındaki kirlere veda: Saatlerce ovalamaya son

Uygulama Adımları

Uygun bir kapta karbonat ile bulaşık parlatıcısı karıştırılarak krem kıvamına getirilir. Ardından beyaz sirke eklenir ve karışım kısa sürede köpürmeye başlar.

Hazırlanan karışım, eski bir diş fırçası yardımıyla kararan derz çizgilerine uygulanır. Tüm yüzeyin kaplanmasının ardından yaklaşık 5 dakika beklenir. Bu süre içinde karışım kirin içine işleyerek çözülmesini sağlar.

Bekleme süresi dolduktan sonra yüzey nemli bir bez ya da paspas ile silinir ve durulanır. Kuruma tamamlandığında derzlerin daha açık ve temiz bir görünüme kavuştuğu gözlemlenir.