Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus devlet televizyonuna konuşan Peskov, Rusya’nın bu savaşta hangi konumda olduğuna yönelik soruya, "Bu bizim savaşımız değil" yanıtını verdi.

Peskov, birçok ülkenin çatışmada taraf olduğunu belirterek Rusya’nın başından beri bu tür savaşların bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağı yönünde uyarıda bulunduğunu söyledi.

Çatışmanın sona ermesinin tarafların atacağı adımlara bağlı olduğunu ifade eden Peskov, "Savaşı biz durduramayız. Bu savaşı başlatan taraf isterse durdurabilir" dedi.

Kremlin Sözcüsü ayrıca Orta Doğu’daki gerilimin Rusya ekonomisi üzerindeki olası etkilerine de değindi. Peskov, mevcut küresel krizlerin etkilerini en aza indirmek için çalıştıklarını belirterek, "Hala devam eden küresel krizlerin ekonomimize olan etkisini en aza indirgemeliyiz. Çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmeliyiz ve kendi çıkarlarımızı güvence altına almalıyız" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA MESAJI

Peskov açıklamasında Rusya’nın Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecine de değindi. Moskova’nın diyaloga açık olduğunu belirten Peskov, "Müzakerelere açık olmaya devam ediyoruz. Bir sonraki müzakere turunu bekliyoruz" dedi.

ABD’nin Ukrayna krizinde arabuluculuk rolüne de değinen Peskov, Washington’un şu anda başka gündemlerle meşgul olduğunu belirterek, "Arabulucu olarak üstlendikleri rolü çok önemsediğimiz Amerikalıların şu anda başka işlerle meşgul olduklarını görüyoruz. Ancak biz sabırlıyız. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.