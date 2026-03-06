Rusya, Avrupa’ya gönderdiği doğal gazın bir bölümünü Asya pazarına yönlendirmeye hazırlanıyor. Konuya ilişkin açıklama Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’tan geldi.

Moskova’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Novak, Rus enerji şirketlerinin Avrupa yerine yeni pazarlara yönelmesi için çalışmaların başladığını söyledi.

Novak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı doğrultusunda hükümetin enerji şirketleriyle temas halinde olduğunu belirterek Avrupa’ya gönderilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) bir kısmının alternatif pazarlara yönlendirileceğini ifade etti.

Novak açıklamasında, “Avrupa’ya tedarik edilen LNG’nin bir bölümünü, bizimle yapıcı ilişkiler geliştiren ve uzun vadeli sözleşmeler imzalama imkânı bulunan diğer pazarlara yönlendirmeye karar verdik” dedi.

Rus enerji şirketlerinin yeni anlaşmalar için bazı Asya ülkeleriyle görüşmelere başladığını belirten Novak, Hindistan, Tayland, Filipinler ve Çin’in öne çıkan pazarlar arasında bulunduğunu kaydetti.

'DOST ÜLKELER' HEDEFLENİYOR

Başbakan Yardımcısı Novak, Rus doğal gazının özellikle dost ülkeler olarak tanımlanan pazarlara ulaştırılmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tamamen çekilebileceğini ifade etmiş ve hükümete Avrupa Birliği’ne yönelik gaz sevkiyatının tamamen durdurulması için gerekli hazırlıkların yapılması talimatını vermişti.

Avrupa Birliği ise gelecek yıl itibarıyla Rusya’dan boru hattı ve LNG yoluyla yapılan doğal gaz ithalatını tamamen durdurmayı öngören kararı onaylamıştı.