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Kaynak: AA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki askeri operasyonlarına ilişkin son gelişmelere yer verildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaştırma altyapısına yönelik operasyonların devam ettiği belirtilirken, gece saatlerinde Karadeniz'de askeri yük taşıdığı öne sürülen üç kuru yük gemisinin hedef alındığı ifade edildi.

Bakanlık, Mıkolayiv'deki Nikolayev Limanı'nda askeri sevkiyat yaptığı iddia edilen bir başka kuru yük gemisinin de saldırıya uğradığını bildirirken, operasyonlarda insansız hava araçlarının kullanıldığını duyurdu.