Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 100 bin ton petrol taşıyan “Anatoliy Kolodkin” adlı tankerin Küba’ya ulaştığını duyurdu.

Açıklamaya göre tanker, Matanzas kentindeki limanda yükünü boşaltmaya başladı.

Sevkiyatın insani yardım kapsamında gerçekleştirildiği belirtilirken, tankerle taşınan petrolün Küba’nın enerji ihtiyacına katkı sağlaması bekleniyor.

ABD’nin Küba’ya uyguladığı yaptırımlara rağmen, Rusya’ya ait bir tankerin ülkeye ham petrol teslim etmesine izin verilmesi dikkat çekti.

ABD’NİN ABLUKA POLİTİKASI SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak’ta imzaladığı kararnameyle Küba’ya petrol sağlayan ülkelerden gelen ürünlere gümrük vergisi uygulanmasını öngörmüştü.

Beyaz Saray, bu adımın ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Öte yandan Trump, 1 Şubat’ta Küba ile petrol tedarikine ilişkin görüşmelerin başlatıldığını açıklamış, ancak Küba yönetimi bu iddiayı yalanlamıştı.

ENERJİ ARZI KRİTİK BAŞLIK

Küba hükümeti, dış kaynaklı petrol akışında yaşanabilecek kesintilere karşı acil durum önlemlerini devreye almıştı.

Uzmanlara göre son sevkiyat, ülkenin enerji arzı açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.