Rusya, özellikle Ukrayna’daki savaşta ve Afrika’daki bazı operasyonlarında paralı asker grubu Wagner’i kullanıyordu. Ancak grubun kurucusu Rus oligark Yevgeny Prigozhin ile Moskova yönetimi arasındaki bir anlaşmazlıkla çıkan gerilim darbe girişimine kadar ilerledi. Prigozhin’in uçağının şüpheli bir şekilde düşmesi nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Wagner’in dağıldığı belirtiliyordu.

Paralı asker grubunun bir kısmının Rus ordusu ve istihbarat servisi ile entegre olarak Ukrayna ve Afrika’da çeşitli operasyonlara katıldığı belirtiliyor. Rus yönetiminin şemsiyesi altına giren grupların isim ve şekil değiştirdiği öğrenildi.

İNGİLİZ BASININDAN FLAŞ İDDİA

İngiliz Financial Times gazetesi Wagner ve Rusya ile ilgili çarpıcı bir iddiayı haberleştirdi. Buna göre Wagner, Avrupa’da faaliyet göstermek için harekete geçti. Daha önce Rusya kırsalındaki gençleri Ukrayna’da savaşmaya ikna eden grubun, artık NATO topraklarında kaos yaratmak üzere "harcanabilir" ajanlar devşirdiği ifade ediliyor. Rus askeri istihbarat servisi GRU'nun, Wagner ağının sahip olduğu bu "yetenek havuzunu" aktif olarak kullandığı belirtiliyor.

EKONOMİK OLARAK SAVUNMASIZ KESİMLER HEDEFTE

İstihbarat yetkilileri, Kremlin'in Avrupa’nın Ukrayna’ya desteğini zayıflatmak ve toplumsal huzursuzluğu tetiklemek amacıyla yürüttüğü bu kampanyada, özellikle ekonomik olarak savunmasız ve marjinalleşmiş Avrupalıları hedef aldığını vurguluyor. Wagner operatörleri tarafından yönetilen şifreli mesajlaşma platformları ve sosyal medya hesapları, bu kişilere "kolay para" vaadiyle çeşitli görevler veriyor. Bu görevler arasında siyasetçilerin araçlarının ateşe verilmesi, Ukrayna yardımlarının bulunduğu depoların kundaklanması ve Nazi propagandası yapılması gibi eylemler yer alıyor.

İKİ KATMANLI STRATEJİ

Kremlin’in Wagner ağını kullanarak yürüttüğü bu faaliyetlerde temel stratejinin, Rusya ile eylemciler arasında en az iki katmanlı bir mesafe (cut-out) bırakarak olayları inkar edebilmek olduğu belirtiliyor. Wagner’in propaganda ve toplama uzmanlarının "hedef kitlenin dilinden konuşması", sosyal medya platformlarında (özellikle Telegram) kitleleri etkileme konusunda avantaj sağlıyor. Ancak istihbarat yetkilileri, bu yöntemin maliyet ve ölçek açısından avantajlı olsa da profesyonellik ve gizlilik bakımından zayıf kaldığını, bu sayede Avrupa’daki pek çok saldırı girişiminin gerçekleşmeden engellendiğini ifade ediyor.