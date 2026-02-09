Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Baş İstihbarat İdaresi Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alekseyev’e yönelik suikast girişiminin ayrıntılarına ilişkin açıklama yaptı.

FSB’nin açıklamasına göre, suikast girişiminin faili olduğu belirtilen Lyubomir Korba ile işbirlikçisi Viktor Vasin suçlarını itiraf etti.

Korba’nın, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından 2025 yılının Ağustos ayında Ternopol kentinde işe alındığı iddia edildi. Zanlının Kişinev ve Tiflis üzerinden Rusya’ya giriş yaptığı belirtildi.

'30 bin dolar vaat edildi'

FSB, Korba’ya suikast karşılığında 30 bin dolar vaat edildiğini, ayrıca generali takip etmesi için kripto para üzerinden aylık ödeme yapıldığını öne sürdü. Açıklamada, Korba’nın generali asansör beklediği sırada dört el ateş ederek vurduğu aktarıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Viktor Vasin’in ise Rusya’da yasaklı Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) örgütüyle bağlantılı olduğu ve saldırının hazırlık aşamasında yer aldığı iddia edildi.

Ukrayna’ya kaçtığı belirtilen bir diğer şüpheli Serebritskaya’nın ise suikasta uğrayan generalin oturduğu apartmanda daire kiralayarak hazırlık sürecine destek verdiği öne sürüldü.