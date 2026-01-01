İsrail ordusu ile Yunan ordusu ve İsrail ordusu ile GKRY ordusu arasında ikili çalışma planı da imzalandı. Söz konusu planlar ortak tatbikatlar, eğitimler, çeşitli alanlarda çalışma grupları ve ortak ilgi alanlarına ilişkin stratejik askeri diyalogları içeriyor.

Gazeteci Ardan Zentürk, söz konusu anlaşmaları Youtube kanalında anlattı. Zentürk, anlaşmaların İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden önce imzalandığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Belki de Trump'a, 'Bak ben ne kadar önemli bir bölgesel müttefikim. Sen benimle iyi geçin mi?' demeye çalıştı bilemiyorum ama sonuç itibariyle gösterdiği iki ataktan biri doğrudan doğruya Türkiye'ye karşı hesaplaşma ittifakı. Artık ben kuşatma demiyorum. Hesaplaşma. Bunlar hesaplaşmaya hazırlanıyorlar. İkincisi de Somaliland üzerinden geldi. Ne garip tesadüf. Somaliland kararını açıkladığı gün Amerikan Afrika Kuvvetler Komutanı, Afrika'nun komutanı da Somaliland'te çıktı. Demek ki Barbera'da yapılacak olan üs birleşik Arap Emirlikleri üssü olmaktan çıkmış. İsrail üssü olmaktan çıkmış. Yakında Amerikan üssü olur ve Husiler de oraya füze falan atamaz. Hidaye budur. Yani olaylar böyle gelişiyor"

"DİĞER HUSUS DEDİKLERİ TÜRKİYE"

Türkiye'den 'diğer husus' olarak bahsedildiğini söyleyen Zentürk şunları söyledi:

"Şimdi İsrail ordusu Jerusalem Post gazetesini dün yaptığı açıklamada İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs'ın 2026 yılı için üçlü bir askeri işbirliği çalışma planı imzaladığını bildirdi. Kıbrıs dedikleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Anlaşma geçen hafta Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinde imzalanmış olmasına rağmen ordu bu gelişmeyi resmen dün açıkladı. Üç tane asker oturmuşlar. İsrail eğitimi İsrail Savunma Kuvvetleri Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Tuğgeneral Amit Adler başkanlık etmiş. Yunan ve Rum mevkidaşları da yanında. Bayraklar ortada imzalıyorlar. Planlar arasında diğer hususların yanı sıra... Diğer husus Türkiye. Diğer hususların yanı sıra ortak tatbikatlar ve eğitimler. Çeşitli alanlarda çalışma grupları ve ortak çıkarlara ilişkin stratejik askeri diyalog yer almış. Bu girişim diyorlar Türkiye'nin bölgedeki askeri faaliyetlerini caydırmayı amaçlamaktaymış. 2500 kişilik ortak Tugay gerçekleşecek. O yani o bu bir yıl içinde hepimiz onu göreceğiz. "1000 asker İsrail'den, 1000 asker Yunanistan'dan, 500 asker de Kıbrıs Rum'dan. 2500 ve bu İsrail bu kafayla giderse Meriç Nehrinin oraya asker yerleştirdiği dakika bu Ortadoğu'nun dingili kopar."

'TÜRKİYE'Yİ KUŞATMAK KOLAY DEĞİL'

Zentürk'ün açıklamaları şöyle:

"Bakın onu söylüyorum. Türkiye'nin en hassas olduğu konu Trakya sınırıdır. Trakya sınırını daima güvende hissetmek ister Türkiye ki çünkü aşağılar karışıyor, birbirine giriyor. Eğer oraya bu Yunanlılar Amerikan ordusunun askeri üssüyle bağlantılı bir İsrail tugayı getirirse gerçekten ortalık birbirine girer. Onu söyleyeyim. gerçekten birbirine girer. Bu Washington Post belirtmiş ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki askeri ve stratejik faaliyetlerini caydırmaya çalışıyorlar. Şimdi detayları veriyorum. Üç ülkenin devlet başkanlarının direktifiyle başlıkça odak alanları ortak askeri ittifakın bir özel harekat komando ve deniz birlikleri için geliştirilmiş ortak eğitim planlıyorlar. Yunan, Rum, İsrail. İnsansız sistemler, İHAlar, İHA teknolojisine karşı ortak istihbarat ve karşı önlemler. Tabii Türkiye'nin canını yakacağını biliyor. En çok oraya giriyorlar. 3. Elektronik savaş. Çekişmeli elektronik manyetik ortamlara yönelik taktiklerin işbirliğine dayalı olarak geliştirilmesi. Bunların hepsi bize karşı arkadaşlar. Ben burada boşa laf konuşmuyorum. Hepsini bize karşı planlıyorlar. Bu üçlü ittifakın başka plan yapacağı ülke yok. Mısır'la savaşmayacak bunlar. Suriye ile savaşmayacaklar. Burada bir tane Türkiye var. Anlaşmanın önemli bir özelliği son çatışmalardan çıkarılan derslerin dahil edilmesi. İsrail demir ışın sistemi lazeri. Demir ışın lazer sistemi tabanlı savunmayı geçtiğimiz gün İsrail şirketi İsrail ordusuna verdi. Bu İsrail ordusuna verilen bu demir lazer demir ışın sistemi güçlü bir lazer hava savunma sistemi. İHA'ları, sihaları, füzeleri, şunları bunanı bunları şey yapıyor. Yunanistan Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı bu işbirliğinin üç ülkenin Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin temel taşları olarak rolünü pekiştirdiğini ifade ediyor. Yani hem füzeleri veriyorlar şöyle lora balistik füzeleri hassas uzun menzilli vuruş yetenekleri var. İnsansız hava aracı kalkanları, kapsamlı elektronik ve kinetik savunma sistemleri, C4 teknolojisi, bölgesel durumsal farkındalığı arttırmak için gelişmiş radar sistemleri. Bayağı bunlar bizim etrafımızı İsrail'in füzeleri ve lazer savunma sistemleriyle kuşatıyorlar. Bunu bilin. 2026'da Inicios 2026 İsrail Savaş uçakları Yunan Hava Kuvvetleri Noble Dina Yunanistan İsrail Deniz Tatbikatı hava ve deniz entegrasyonu planlar arasında Girit'in güneyinde havadan yakıt ikmal manevraları ve Ege ve Doğu Akdeniz'de koordineli deniz ve özel operasyon eğitimleri bildiğiniz üçlü bir harekatta la karşı karşıya kalmış durumdayız. Konu bundan ibarettir ve bunların böyle olacağını aylardır, yıllardır söylüyorduk. Artık Türkiye'nin Pakistan'ı falan buralara çağırma zamanıdır. Öyle. Öyle. Bunların hepsini konuşacağız. Öyle o köpeksiz köye değnek de girmiş gibi olmak mümkün değil. Mutlaka Türkiye'nin de söyleyeceği birtakım laflar vardır. Öyle 3 - 5 tane donanmayla Türkiye'yi kuşatmak da çok kolay değildir.

