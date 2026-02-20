İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), bu ay ve Mart ayında sevilen eseri "Romeo ve Juliet" balesini yeniden sanatseverlerle buluşturuyor.

İDOB açıklamasına göre yapıt; 25 Şubat, 26 Şubat, 28 Şubat, 4 Mart, 12 Mart ve 14 Mart tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda izleyici karşısına çıkacak. William Shakespeare’in ölümsüz trajedisi "Romeo ve Juliet", Sergey Prokofyev tarafından baleye uyarlandı. Klasik bale repertuvarının vazgeçilmez başyapıtlarından biri olan eser, koreografik zenginliği ve müzikal derinliğiyle bale sanatının temel taşlarından sayılıyor.

İDOB repertuvarında da önemli bir yere sahip Prokofyev’in "Romeo ve Juliet" balesi, ünlü koreograf Ricardo Amarante’nin özellikle İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçıları için yarattığı özgün koreografiyle sahnelenecek.

Orijinal librettosu Sergey Prokofyev, Sergey Radlov, Adrian Piotrovsky ve Leonid Lavrovsky’ye ait eserin koreografisi Ricardo Amarante imzası taşıyor.

Orkestra şefliğini Zdravko Lazarov’un üstlendiği yapımın dekorları Ferhat Karakaya, kostümleri Serdar Başbuğ, ışık tasarımı ise Önder Arık tarafından hazırlandı.

Eserde "Romeo" rolünü dönüşümlü olarak Batur Büklü, Matthew Solovief ve Berkay Günay; "Juliet" rolünü ise Berfu Elmas, Büşra Ay, Ayça Anıl, Berin Günay ve Elifsu Pamukçu canlandıracak.